Yaz günü dolu vurdu! Fındık büyüklüğünde yağdı, her yeri beyaza bürüdü

Erzincan'ın kuzey ilçelerinde etkili olan dolu, yolları beyaza bürüdü. Kent merkezindeki fırtına ise çatıları uçurdu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan kuvvetli yağış, Erzincan'da dolu olarak kendisini gösterdi.

Daha çok kuzey ilçelerde etkili olan dolu yağışı bazı güzergahlarda fındık büyüklüğünde oldu, yol beyaza büründü. Dolu yağışı ekili arazilerde ve meyve bahçelerinde de zarara yol açtı. Yağışla birlikte derelerden küçük çaplı sel geldi.

BAZI BİNALARIN ÇATILARI UÇTU

Öte yandan Erzincan kent merkezinde de fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçların dalları kırıldı. 13 Şubat Caddesi üzerinde bir ağacın dalları fırtına nedeniyle kırılıp yol kenarında park halindeki iki araçta ufak çapta zarar oluşmasına neden oldu.