Yazın ortasında şiddetli yağış vurdu! Sel suları önüne çıkan her şeyi sürükledi

Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Temmuz 2025 23:47 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 23:52 - Güncelleme:

Sel, Kars, Yağış, Dere Yatağı, Acil Durum, Haber

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu. Merkeze bağlı Hapanlı köyünde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu. YAZIN ORTASINDA ŞİDDETLİ SAĞANAK VURDU Merkeze bağlı Hapanlı köyünde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle köyde sel meydana geldi, bazı dereler taştı. Aniden gelen sel nedeniyle dere yataklarında otlayan bazı büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan hayvanlar köy sakinleri ve ekiplerce kurtarıldı. İlgili Haber Erciyes Dağı'nın eteğinde esrarengiz olay! Yaklaşık 1 aydır aranıyordu...

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş