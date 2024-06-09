YKS 2024'te iki mazgal vakası! Biri sevindi, diğeri ağladı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girecek olan bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan bir mazgala düşürdü. Ekipler kimliği mazgaldan sınav saatinden önce çıkarmayı başarırken, öğrenci ise gözyaşlarına boğuldu.