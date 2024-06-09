YKS 2024'te iki mazgal vakası! Biri sevindi, diğeri ağladı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girecek olan bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan bir mazgala düşürdü. Ekipler kimliği mazgaldan sınav saatinden önce çıkarmayı başarırken, öğrenci ise gözyaşlarına boğuldu.
Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü YKS maratonunda ikinci oturum bugün sabah saatlerinde başladı. Sınav için yollara düşen gençler büyük heyecan yaşarken, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ise kimliğini mazgala düşüren genç kız gözyaşlarına boğuldu.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte sınavın ikinci oturumu olan AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
SINAVDAN ÖNCE KİMLİĞİNE KAVUŞTU
Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için hemen çalışma başlattı. Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak sınav saatinden önce öğrenciye teslim etti.
Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.
DÜN DE AYNISI YAŞANMIŞTI
Dün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumunda ise Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesinde sınava girecek bir aday, okul bahçesindeki mazgala nüfus cüzdanını düşürmüştü. Çevredekilerin yardımıyla mazgal kapağı kaldırılmış ancak kimliğe ulaşılamamıştı.
Polis ekipleri adayın geçici kimlik belgesi çıkarmasını sağlamış, tekrar okula getirilen aday geç kaldığı için sınava girememişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı