Gaziantep'te hastaneye giden Gülbeyaz Demir, peçeteye sarılı 40 gram ağırlığındaki 4 bileziği yolda yürürken düşürdü. Altınların olduğu peçete, temizleme aracıyla süpürüldükten sonra 40 tonluk çöplüğe atıldı. İhbar üzerine çöplükte yapılan aramaların ardından kaybettiği altın bilezikleri bulunan Demir büyük sevinç yaşadı.

Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi'nde hastaneye giden Gülbeyaz Demir, MR'a gireceği için toplam 40 gram ağırlığı olan 4 adet bileziği peçeteye sardıktan sonra cebine koydu. Hastanede MR'a girdikten sonra evine dönen Demir, cebindeki altınların olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Gülbeyaz Demir, peçeteye sarılı altınları bir sokakta düşürdüğünü ve altınları Şehitkamil Belediyesi'ne ait temizleme aracının süpürdüğünü gördü.

SAATLER SÜREN ARAMA SONRASI BULUNDU

Demir'in durumu belediye yetkililerine bildirmesi üzerine yaklaşık 40 ton çöpün toplandığı ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından arama yapıldı. Saatler süren aramaların ardından çöplerin arasında 4 adet bilezik bulunarak Gülbeyaz Demir'e teslim edildi.

"10 YILLIK BİRİKİMDİ"

Kaybettiği altınlarının 10 yıllık birikimi olduğunu söyleyen ve bulanlara teşekkür eden Gülbeyaz Demir şu ifadeleri kullandı:

"Hastanede MR'a gideceğim için bilezikleri çıkarıp peçeteye sardım ve cebime koydum. Tekrar eve dönünce altınlarımın düştüğünü fark ettim. Sonrasında düşürdüğüm noktayı çöp arabasının süpürdüğünü gördük güvenlik kamerasından. Sonrasında da yetkilileri aradık. Ekipler de toplama tesisinde arama yapmış ve bulmuş. Ben de geldim altınlarımı teslim aldım. Kaybettiğimde içim yanmıştı. 10 yıllık birikimdi, bulunduğu için çok sevindim. Yardımcı olan ve bulan herkese çok teşekkür ederim"

"YAKLAŞIK 30-40 TONLUK ÇÖPÜN İÇİNDE BULDUK"

Kaybolan altınları bulan Şehitkamil Belediyesi Çöp Toplama Tesisi Bölge Kontrol Amiri Hayri Yalçın ise, "Bize ihbar gelince hemen harekete geçtik. Bölgeden gelen süpürme araçlarının döküm yaptığı alanlarda arama yaptık. Yaklaşık 30-40 tonluk çöpün içinden vatandaşın kaybettiği altınları bulduk ve teslim ettik. Sahibi altınlar bulununca çok sevindi. O sevinci biz de paylaştık" diye konuştu.

