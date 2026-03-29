130 kişilik ekip 2 gün boyunca seferber oldu! Acı haber geldi
Sakarya'da iki gün önce kaybolan 75 yaşındaki Necdet Gül'ün cansız bedeni sarp arazide bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, hastane morguna gönderildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesi Dereköy Mahallesi'nde iki gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle evden ayrılan ve kendisinden bir türlü haber alınmayan 75 yaşındaki Necdet Gül, her yerde aranıyordu.
Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi ile başlayan arama kurtarma çalışmaları 2 gün boyunca 130 kişilik ekiple devam etti. Bugün öğle saatlerinde ise Gül'ün cansız bedenine ulaşıldı.
YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ
Arazi ve hava şartları nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından hastane morguna teslim etmek üzere cansız bedeni sarp araziden çıkardı.
Gül'ün cansız bedeni ekiplerce Geyve Devlet Hastanesi morguna teslim edilmek üzere yola çıktı.