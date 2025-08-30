15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuştu… Yusuf Bayraktar’dan acı haber

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayrakdar’ın cansız bedeni Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulundu. Bayrakdar’ın cesedinin bulunduğu yerden kurtarılması için yapılan çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Yusuf Bayrakdar, 15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuş, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı. Sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda köpeklerle arama yapan ekipler, Bayrakdar’ın cansız bedenine ulaştı.

15 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Yusuf Bayrakdar, 15 gün önce kaybolmuş, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı. Bugün öğle saatlerinde Hacımaşlı’daki ormanda yapılan aramalarda yaşlı adamın cansız bedeni tespit edildi.

SARP ORMANLIK ALANDA 2 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, sarp ormanlık alanda yapılan çalışmalarla yaklaşık 2 saat boyunca kurtarma operasyonu yürüttü. Bayrakdar’ın cansız bedeni güçlükle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından cenaze nakil aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.