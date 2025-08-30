Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuştu… Yusuf Bayraktar’dan acı haber

15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuştu… Yusuf Bayraktar’dan acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arnavutköy, Kayıp, Alzheimer, Ceset, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayrakdar’dan acı haber geldi. Yaşlı adamın ormanlık alanda bulunan cesedi güçlükle çıkarıldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayrakdar’ın cansız bedeni Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulundu. Bayrakdar’ın cesedinin bulunduğu yerden kurtarılması için yapılan çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü.

15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuştu… Yusuf Bayraktar’dan acı haber - 1. Resim

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Yusuf Bayrakdar, 15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuş, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı. Sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda köpeklerle arama yapan ekipler, Bayrakdar’ın cansız bedenine ulaştı.

15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuştu… Yusuf Bayraktar’dan acı haber - 2. Resim

15 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Yusuf Bayrakdar, 15 gün önce kaybolmuş, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı. Bugün öğle saatlerinde Hacımaşlı’daki ormanda yapılan aramalarda yaşlı adamın cansız bedeni tespit edildi. 

15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuştu… Yusuf Bayraktar’dan acı haber - 3. Resim

SARP ORMANLIK ALANDA 2 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, sarp ormanlık alanda yapılan çalışmalarla yaklaşık 2 saat boyunca kurtarma operasyonu yürüttü. Bayrakdar’ın cansız bedeni güçlükle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından cenaze nakil aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuştu… Yusuf Bayraktar’dan acı haber - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'İnat Box' indirenler kabusu yaşadı! Hesaplara sızdılar, 14 milyon liralık vurgun yaptılarİngiltere'de belediyeler borç kriziyle karşı karşıya: Huzurevleri ve okullar satışa çıkartıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakkari-Van karayolunda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaKorkunç kazada çok sayıda ölü varMervenur'un katili hakkında iddianame hazır! Ağırlaştırılmış müebbeti istendi - 3. SayfaMervenur'un katili hakkında iddianame hazır!Yenidoğan bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı! Sebebini ifadesinde açıkladı - 3. SayfaYenidoğan bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı!Parktaki tartışma kanlı bitti! Adem Subaşı’dan 21 gün sonra acı haber geldi - 3. SayfaParktaki tartışma kanlı bitti! Adem Subaşı’dan 21 gün sonra acı haber geldiKayınpederini silahla öldüren gelinden kan donduran ifade: İstismara uğradım - 3. SayfaKan donduran ifade: İstismara uğradımBağcılar'da sabah saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 3. SayfaBağcılar'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Sonraki Haber Yükleniyor...