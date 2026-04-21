Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 18 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, jandarma komutanlıklarınca 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

56 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucu yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

