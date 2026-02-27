Elazığ'da 2 gündür kayıp olan 85 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni evine 2 kilometre uzaklıktaki bahçelik bir alanda bulundu.

Ağın ilçesi Yedibağ köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Köksal'dan 25 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

2 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Ağın Belediyesi ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Köksal'ın bir an önce bulunması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

2 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası adamdan acı haber

Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Köksal'ın cansız bedeni, yaşadığı evin yaklaşık 2 kilometre uzaklığındaki arazide bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Köksal'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası