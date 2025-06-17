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20 gün önce satın almıştı, küle dönüşünü seyretti... Seyir halindeyken alev topuna dönüştü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da sürücüsünün 20 gün önce satın aldığı otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi. Talihsiz şahıs, küle dönen arabasını seyretmekle kaldı.

Antakya'nın Neccar ilçesinde ikamet eden bir şahıs, adeta kabusu yaşadı. 20 gün önce satın aldığı Honda marka otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

20 gün önce satın almıştı, küle dönüşünü seyretti... Seyir halindeyken alev topuna dönüştü! - 1. Resim

ADETA KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracı sardı.

Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına aldı.

20 gün önce satın almıştı, küle dönüşünü seyretti... Seyir halindeyken alev topuna dönüştü! - 2. Resim

Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobili sürücüsün 20 gün önce satın aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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