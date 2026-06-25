İhlas Haber Ajansı
21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
Kayseri’de polis tarafından yapılan çalışmalarda, 24 farklı ‘dolandırıcılık’ suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. isimli şahıs yakalandı.
Özetle Dinle21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makine...
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3. Sayfa 1 dk önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarda dolandırıcılık suçundan toplam 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.
- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Taha Uluçay Ekipler Amirliği ekipleri çalışma yaptı.
- Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslar yakalandı.
- Hakkında 24 farklı ‘dolandırıcılık’ suçundan toplam 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (24) yakalandı.
- S.Y. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Taha Uluçay Ekipler Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik harekete geçildi.
SUÇ MAKİNESİ
Yapılan çalışmalarda, hakkında 24 farklı ‘dolandırıcılık’ suçundan toplam 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (24) yakalandı.
S.Y. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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