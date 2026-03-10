Türkiye’nin konuştuğu 5 yaşındaki Eymen Durak’ın öldürülmesi ve istismara uğramasına ilişkin yeni davada mahkeme kararını açıkladı. Eymen’in annesi ve erkek arkadaşına "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan ayrı ayrı 8'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sanıklara daha önce ise ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezası vermişti.

İzmir’de 5 yaşındaki Eymen Durak’ın annesi ve sevgilisinin şiddetine maruz kaldığı, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yapılan ihbar sonrasında, minik Eymen tandır kuyusunda ölü bulunmuştu.

2019 yılında ortaya çıkan vahşette mahkeme anne Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezası vermişti.

BİR DAVA DAHA AÇILMIŞTI

Sanıklar hakkında, "Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı dava açılmıştı.

AYRI AYRI 8'ER YIL

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Mahkeme sanıklara "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan ayrı ayrı 8'er yıl hapis cezası verdi. 2 sanık "çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak" suçundan ise beraat etti.

Öldürülen Eymen’in annesi Mine Durak, duruşmada "Tüm bunların sorumlusu Serkan Elçetin'dir. Bana uyuşturucu kullandırıp bunları yaptırdı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladıklarını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe duyduğunu belirterek polise başvurmuştu.

CESEDİ TANDIR KUYUSUNDA BULUNDU

Yapılan ihbar sonrasında şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı. Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Konuya ilişkin hukuksal süreç sonunda İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezası vermiş, istinafta hukuka uygun bulunan bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Dava sürecinde Serkan Elçetin'in telefonundan elde edilen verilerde 2 sanığın da maktule yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videoların tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından ayrı bir iddianame hazırlanmıştı.

"Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı dava açılmıştı.

