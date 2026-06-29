Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki N.T., jandarma ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

26 Haziran'da Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çukurören köyünde ailesiyle birlikte bölgede bulunan çadırlarından ayrılan 73 yaşındaki N.T.'den uzun süre haber alamayan oğlu D.T., durumu jandarmaya bildirdi.

Babasının sabah saat 10.00 sıralarında çadırdan ayrıldığını ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşamadığını belirten D.T.'nin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

ÇOK SAYIDA PERSONEL SEFERBER OLDU

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara 6 asayiş timi, jandarma komando timi, trafik jandarması, dron ekipleri, iz takip köpeği timi ve AFAD personeli katıldı.

Gece boyunca devam eden arama çalışmalarının ardından N.T., 27 Haziran sabahı saat 07.30 sıralarında Murat Dağı Sığır Kuyruğu mevkisinde bulundu.

BİLİNCİ AÇIK, DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, tedbir amacıyla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.T.'nin ailesiyle birlikte her yıl Uşak'tan Gediz'in Çukurören köyü bölgesine küçükbaş hayvancılık yapmak amacıyla geldiği öğrenildi. Yaşlı adamın daha önce de aynı bölgede kaybolduğu ve ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu belirtildi.

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