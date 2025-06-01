75 öğrencinin katıldığı yaz etkinliği kabusa döndü! 6 öğrenci denizde boğuldu, 2'si kurtarılamadı

Mersin'de 75 öğrencinin katıldığı deniz etkinliğinde 6 öğrenci boğulma tehlikesi geçirdi. Mersin Valiliği 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mersin Valiliği, 75 öğrencinin katıldığı deniz etkinliğinde uyarılara rağmen güvenlik şeridini aşan ve boğulma tehlikesi yaşayan 6 öğrenciden 2'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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DENİZ ETKİNLİĞİ KABUSA DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampı'na Ankara'dan gelen öğrenciler denize girdi. Güvenlik şeridini aşan öğrencilerden 6'sı çırpınmaya başladı.

2 ÖĞRENCİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden M.E.A. (17) ile C.E.K. (16) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye sevk edilen ve durumu ağır olan A.B. (17) yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrencinin ise taburcu edildiği bildirildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Silifke ilçesi Maliye Gençlik Kampı'nda 1 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen deniz etkinliği sırasında üzücü bir boğulma vakası meydana gelmiştir. Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan öğrencilerden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 1 öğrencinin tedavisi hastanede devam etmektedir. Kurtarılan diğer 3 öğrenci taburcu edilmiştir. Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç valiliğimizce takip edilmektedir" denildi.