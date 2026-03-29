Anadolu Ajansı • Adana
Adana'da ahşap sandıklar içinde kaçak 12 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Adana'da yapılan operasyonda, ahşap sandıklar içinde kaçak 12 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Adresteki incelemede ahşap sandıklarda 12 milyon 500 bin makaron bulan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
