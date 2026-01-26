Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir bisiklet deposundan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 148 bisiklet çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine yapılan incelemede, şüphelilerin yan binadaki bir daireye girerek buradan deponun tavanını delip hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen iki kardeş, bisikletleri farklı günlerde taksiyle taşıdıkları ortaya çıkınca gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A. 13 Ocak'ta deposunun tavanında delik olduğunu fark etti. Bunun üzerine yaptığı sayımda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 148 bisikletin eksik olduğunu belirleyen iş yeri sahibi, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

DAİREYE GİRİP ORADAN DEPONUN TAVANINI DELMİŞLER

Depoda araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tavandaki deliğin yan binadaki bir eve çıktığını belirledi. Kapısı kırık olduğu tespit edilen evi gören güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının Şahin G. (40) ve kardeşi Mehmet G. (38) olduğunu belirledi.

Adana'da akılalmaz hırsızlık: Tavanı delip 148 bisiklet çaldılar!

TUTUKLANDILAR

Depodaki bisikletleri farklı günlerde çalıp taksiyle taşıdıkları ortaya çıkarılan zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeşi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları bisikletleri taksiye yüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

