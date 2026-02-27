Hatay'da 17 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hafif yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Ehliyetsiz çocuğa 46 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, Payas ilçesi Karşı Mahalle Adem Yavuz Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 17 yaşındaki O.S. idaresindeki 07 NIM 33 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇTA SIKIŞIP HASTANELİK OLDU

Hasar gören araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hafif yaralı olarak Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan ve taburcu edilen çocuk sürücüye polis ekipleri tarafından 46 bin 874 TL ceza uygulandı.

