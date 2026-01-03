Bursa’da bir boş araziden yükselen bebek sesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Metruk bir binanın yanında bulunan ve yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis aileyi bulmak için çalışma başlattı.

Acı olay Osmangazi ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde yaşandı. Metruk binanın yanındaki boş araziden gelen bebek sesini duyanlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin sağ olduğunu belirledi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 2 aylık bebeğin ölümünde anneden tüyler ürperten ifade! Öz babasını suçladı

10 GÜNLÜK BEBEĞİ SOKAĞA ATTILAR!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve tahmini 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ HER YERDE ARANIYOR

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası