Alevler askeri bölgeye sıçradı! Babaeski'de tarım arazisinde korkutan yangın

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın askeri bölgeye sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve askeri bölgede bulunan ağaçlık alan zarar verdi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarım arazisinde başlayıp askeri bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile askerlerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

HASADI YAPILMIŞ TARLADA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, D100 karayolu Cebesoy Kışlası mevkiinde hasadı yapılmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER ASKERİ BÖLGEYE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarlanın bitişiğindeki askeri bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın, itfaiye, Orman İşletme ekipleri ve askerlerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

70 DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve askeri bölgede bulunan ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.