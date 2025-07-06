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İstanbul'da otluk alanda yangın! Beylikdüzü'nde panik anlar, alevler havadan görüntülendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da otluk alanda yangın! Beylikdüzü&#039;nde panik anlar, alevler havadan görüntülendi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler havadan görüntülendi.

Türkiye dört bir yanında meydana gelen yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Silivri'de yaşanan yangının ardından İstanbul'da bir kez daha panik yaşandı. Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

OTLUK ALANDA YANGIN, GÖREN İHBARDA BULUNDU

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

YANAN ALAN HAVADN GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışması devam ederken, yanan alan havadan görüntülendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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