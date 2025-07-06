İstanbul'da otluk alanda yangın! Beylikdüzü'nde panik anlar, alevler havadan görüntülendi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul Beylikdüzü'nde bir otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler havadan görüntülendi.
Türkiye dört bir yanında meydana gelen yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Silivri'de yaşanan yangının ardından İstanbul'da bir kez daha panik yaşandı. Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.
OTLUK ALANDA YANGIN, GÖREN İHBARDA BULUNDU
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
YANAN ALAN HAVADN GÖRÜNTÜLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışması devam ederken, yanan alan havadan görüntülendi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak