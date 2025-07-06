İstanbul'da otluk alanda yangın! Beylikdüzü'nde panik anlar, alevler havadan görüntülendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 19:03 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 19:22 - Güncelleme:

İstanbul Beylikdüzü'nde bir otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler havadan görüntülendi.

Türkiye dört bir yanında meydana gelen yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Silivri'de yaşanan yangının ardından İstanbul'da bir kez daha panik yaşandı. Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın havadan görüntülendi. İlgili Haber Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü? İletişim Başkanlığı verileri açıkladı! OTLUK ALANDA YANGIN, GÖREN İHBARDA BULUNDU Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İlgili Haber Çanakkale yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, çıkış nedeni nedir? YANAN ALAN HAVADN GÖRÜNTÜLENDİ İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışması devam ederken, yanan alan havadan görüntülendi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak