Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Alevler yerleşim yerlerine çok yaklaştı! Gerger'de orman yangınıyla topyekûn mücadele

Alevler yerleşim yerlerine çok yaklaştı! Gerger'de orman yangınıyla topyekûn mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alevler yerleşim yerlerine çok yaklaştı! Gerger&#039;de orman yangınıyla topyekûn mücadele
Orman Yangını, Adıyaman, Türkiye, Alevler, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın yerleşim yerlerine çok yaklaştı. Alevlerin söndürülmesi için ekipler ile halk seferber olmuş durumda.

Orman yangınları kabusumuz olmaya devam ediyor. Bursa, Karabük, İzmir, Antalya, Osmaniye'nin ardından Adıyaman'ın Gerger ilçesinde de alevler yükseldi. Yangın yerleşim yerlerine çok yaklaşırken, topyekûn mücadele sürüyor.

SABAH SAATLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Keleşan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Gerger Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Adıyaman Orman Müdürlüğü personelleri müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı gözlemlendi.

Yangına müdahale amacıyla bölgeye hava desteği de sağlandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle havadan söndürme çalışmaları başlatıldı. İlçe halkı da ekiplerin çalışmalarına destek vererek yangının kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgede tedbirler artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arzu Çimen öldü mü? Esra Erol'daki Arzu ölüm haberiyle gündeme geldiAlevler 6 ilde 100'den fazla evi kül etti! Bakan Kurum yangın bilançosunu açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tır sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciyi resmen biçti geçti! Eski baro başkanı öldü, 1 kişi ağır yaralı - 3. SayfaTır sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciyi biçtiHayatının baharını yaşayamadı! Kocaeli'de saldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü - 3. SayfaSaldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü5 günde 210 hayvanı telef oldu! Kırıkkale'de besici kabusu yaşadı - 3. Sayfa5 günde 210 hayvanı telef oldu!Dondurma iadesini yapamayınca deliye döndü! Markette dehşet anları - 3. SayfaDondurma iadesini yapamayınca deliye döndü!29 yaşındaki gencin arkadaşlarının evinde şüpheli ölümü - 3. Sayfa29 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!10 araç birbirine girmişti! 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - 3. SayfaZincirleme kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...