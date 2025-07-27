Alevler yerleşim yerlerine çok yaklaştı! Gerger'de orman yangınıyla topyekûn mücadele

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın yerleşim yerlerine çok yaklaştı. Alevlerin söndürülmesi için ekipler ile halk seferber olmuş durumda.

Orman yangınları kabusumuz olmaya devam ediyor. Bursa, Karabük, İzmir, Antalya, Osmaniye'nin ardından Adıyaman'ın Gerger ilçesinde de alevler yükseldi. Yangın yerleşim yerlerine çok yaklaşırken, topyekûn mücadele sürüyor.

SABAH SAATLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Keleşan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Gerger Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Adıyaman Orman Müdürlüğü personelleri müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı gözlemlendi.

Yangına müdahale amacıyla bölgeye hava desteği de sağlandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle havadan söndürme çalışmaları başlatıldı. İlçe halkı da ekiplerin çalışmalarına destek vererek yangının kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgede tedbirler artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.