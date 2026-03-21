İhlas Haber Ajansı
Ankara'da tehlikeli anlar! Yol beyaza büründü, trafik kilitlendi
Ankara'da Haymana ile Polatlı arasındaki kara yolu, aniden bastıran dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, trafik yer yer durma noktasına geldi.
Ankara'da aniden düşen sıcaklıkla birlikte etkisini artıran dolu yağışı, Haymana-Polatlı kara yolunda trafikte olumsuz etkilere yol açtı.
- Dolu yağışı nedeniyle Haymana-Polatlı kara yolu kısa sürede tamamen beyaza büründü.
- Şiddetlenen yağış sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu.
- Zeminin kayganlaşmasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu.
- Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.
Aniden düşen sıcaklıkla birlikte Ankara'da etkisini aniden artıran dolu yağışı, Haymana-Polatlı kara yolunda hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetlenen yağış nedeniyle yol tamamen beyaza bürünürken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Yağışın ardından zeminin kayganlaşmasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.
Bölgede dolu yağışının etkisini sürdürmesi üzerine yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin korunması gerektiği hatırlatıldı.
