Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Anneler Günü'nde intihar etti! Notları ortaya çıktı: Yaşadıklarını bir bir yazmış

Anneler Günü'nde intihar etti! Notları ortaya çıktı: Yaşadıklarını bir bir yazmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Arzu Ay, Anneler Günü'nde intihar etti. Genç kadının yaşamına son vermeden önce yazdığı notlar ortaya çıktı. Ay'ın intihardan önce yazdığı notlarda kocası ve kayınvalidesi tarafından kötü muameleye maruz kaldığı, kızı için gördüğü zulme katlandığı anlaşıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde Anneler Günü'nde hayatına son veren 20 yaşındaki 1 çocuk annesi kadının, vefatından önce yazdığı notlar ortaya çıktı. Genç kadının, eşi ve kayınvalidesinden gördüğü kötü muamele nedeniyle yaşadığı sıkıntıları kağıda döktüğü öğrenildi.

Anneler Günü'nde intihar etti! Notları ortaya çıktı: Yaşadıklarını bir bir yazmış - 1. Resim

AĞAÇTA ASILI OLARAK BULUNDU

Olay, 11 Mayıs tarihinde ilçeye bağlı Aşıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Ay, evinin yanında bulunan ağaçta asılı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Arzu Ay, yapılan otopsi işlemlerinin ardından 13 Mayıs'ta İlküvez Mahallesi'nde toprağa verildi.

Anneler Günü'nde intihar etti! Notları ortaya çıktı: Yaşadıklarını bir bir yazmış - 2. Resim

NOTLARI ORTAYA ÇIKTI: EŞİ TUTUKLANDI

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince evde ve olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde, Arzu Ay'ın eşi C.A. ile kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı. Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, C.A.'nın eşine yönelik "fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği" bilgilerine ulaşıldı. Ayrıca kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınvalide K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anneler Günü'nde intihar etti! Notları ortaya çıktı: Yaşadıklarını bir bir yazmış - 3. Resim

EŞİ VE KAYINVALİDESİ ZULMEDİYORDU! KIZI İÇİN KATLANMIŞ

Olay sonrası yapılan aramalarda, Arzu Ay'a ait olduğu ileri sürülen ve ölümünden önce yazıldığı değerlendirilen defter kağıtlarına yazılı notlar bulundu. Notlarda, genç kadının eşi ve kayınvalidesi tarafından azarlanıp kötü muamele gördüğü, yaşadığı tüm zorluklara kızı için katlandığı ifadeleri yer aldı.

Anneler Günü'nde intihar etti! Notları ortaya çıktı: Yaşadıklarını bir bir yazmış - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kevin De Bruyne'den Galatasaray iddialarına cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trafikte taksicinin ölümüne sebep olan doktorun ifadesi ortaya çıktı: Bana vururken kendi düştü - 3. SayfaTaksicinin ölümüne sebep olan doktorun ifadesi ortaya çıktıBarınaktaki görüntülere tepki yağıyor! Protestoda gergin anlar - 3. SayfaBarınaktaki görüntülere tepki yağıyor! Protestoda gerginlikBartın'da vahşet! Kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü - 3. SayfaKardeşini, eniştesini ve yeğenini katlettiAnnesinden hatıra kolye yanlışlıkla çöpe atıldı! Tonlarca atığın arasında saatler sonra sevindi - 3. SayfaYanlışlıkla çöpe atıldığını duyunca deliye döndüTarladan dönen karı kocaya kanlı pusu! Oracıkta öldüler, sebebi kan dondurdu - 3. SayfaTarladan dönen karı kocaya kanlı pusu!Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaOtomobil, tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...