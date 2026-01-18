Gaziantep’te annesi ile birlikte yolda yürüyen 4 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Gaziantep’te meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Bir otomobile çarptıktan sonra savrulan otomobil, yolda annesiyle yürüyen 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan minik çocuğun tedavi sürüyor.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası savrulan otomobillerden biri yol kenarında annesiyle yürüyen 4 yaşındaki E.K.'ya çarparak çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu.

Annesiyle yürürken dehşeti yaşadı! Araba çarpan küçük çocuğun durumu kritik

DURUMU KRİTİK

Otomobilin altında kalan küçük çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

