Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alman turist, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada sağ olarak bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde 8 Nisan'da kaybolan Nowroth Klaus Horst isimli 90 yaşındaki turist için Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile arama kurtarma köpek timlerinin katıldığı çalışmalara, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de destek verdi. Ekipler tarafından bölgede arama-tarama faaliyetleri yürütülürken, JASAT ekiplerince de yaklaşık 40 saatlik kamera incelemesi gerçekleştirildi.

2 GÜN SONRA SAĞ BULUNDU

Titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde kayıp turist, Manavgat ilçesi Kısalar mevkiinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun kontrol altına alınması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edilen turistin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

