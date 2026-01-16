Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında yanmış bir otomobil bulundu. İçinden ceset çıkan otomobile ilişkin yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından otomobilde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu belirlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.K, K.D, A.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Dün gece Korubaşı Mahallesi'nde yol kenarında yanan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirmiş, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta, bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulunmuştu.

