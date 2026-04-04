Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirilen proje ile okulda eğitim gören 12 öğrenciye arkadaşlarının harçlıklarıyla burs veriliyor.

Trabzon’daki lisede 4 ay önce başlatılan “Biz Bize Yeteriz Projesi” kapsamında öğrencilerin de yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, okulun her katında olacak şekilde ve öğrencilerin kendi imkânlarıyla yaptığı ahşap kumbaraların sınıfl arın bulunduğu koridorlara yerleştirilmesini kararlaştırdı. Aynı zamanda kumbaraların bulunduğu alana Trabzonlu şehitlerin isimlerinin de verildiği projeye öğrenciler ilgi gösterdi.

Proje ile okuldaki 28 sınıftan 688 öğrenci, harçlıklarından toplanan paralar sayesinde 12 öğrenciye her ay düzenli burs verilmesine katkı sağlıyor.

Arkadaşlarına kol kanat gerdiler! Harçlık toplayıp burs veriyorlar

Tarih öğretmeni ve proje koordinatörü Adem Baran, bu projeyle öğretmenlerin de öğrencileri daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getirerek “Okulda ihtiyaç sahibi öğrenciler var. Kimlikleri gizli kalarak onlara ‘küçük yardımlarda bulunabiliriz’ diye düşündük, amacımız buydu” dedi.

Baran, kumbaralarda her ay sonunda sayım yapıldığını, en fazla para toplanan kumbaraya ait sınıf öğrencileriyle şehit ailesi ve huzurevi ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı. Komisyonda yer alan 10. sınıf öğrencilerinden Osman Güler ise öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başlatılan projede yer almaktan dolayı gurur yaşadıklarını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası