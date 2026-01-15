Arnavutköy'de başından vurulmuş halde aracında bulunan Özgür Yurdakul cinayetinin sır perdesi aralandı. Yurdakul'un patronunun arkadaşı olan, cezaevinden 1 ay önce çıkan ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki Emrah A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün yaşandı. Araç içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler ekiplere haber verdi.

Araçta bulunan kişinin 49 yaşındaki Özgür Yurdakul olduğu ve başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A. (39) olduğu belirlendi.

HAPİS YOLU GÖRÜLÜNCE KAÇMA PLANI YAPMIŞ

Hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan Emrah A.'nın , 1 ay önce cezaevinden çıktığı sonrasında başka dosyalarından dolayı tekrardan ceza alacağını anlayınca yurt dışına kaçmak istediği ve kaçış yolunda çıkan kavgada cinayeti işlediği öğrenildi.

KAÇIŞ PLANINDA KANLI SON

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre; Emrah A.'nın, çocukluk arkadaşı M.T. ile irtibat kurduğu, M.T.’nin ise yanında çalışan Özgür Yurdakul ve oğlu B.T.'yi (18) Emrah A.'nın yanına gönderdiği öğrenildi.

Şahsın, Yurdakul vasıtasıyla yurt dışına kaçma planı yaptığı, bu nedenle Edirne istikametine doğru yola çıktıkları belirtildi. Yolda yaşanan tartışma sırasında Emrah A.'nın, Özgür Yurdakul’u tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy’e dönerek cesedin bulunduğu aracı bir sokakta park ettiği tespit edildi.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından yapılan çalışmalarda, Emrah A.'nın kullandığı araç Sazlıbosna Mahallesi’nde görüldü. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamacanın ardından Emrah A., Arnavutköy’de bir sokak üzerinde yaya halde yakalandı. Üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Aynı olayla bağlantılı olarak B.T. ve M.T. de gözaltına alındı.

