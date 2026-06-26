Güngören’de ‘yan bakma’ kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin yargılandığı davada 9 sanıktan 5’ine hapis cezası verildi.

Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanığın davası, Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme, sanık Ömer Faruk Ay'ı "nitelikli tehdit" suçundan 5 yıl, 18 yaşından küçük Y.T'yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Atlas Çağlayan

3 YIL 20 GÜN HAPİS CEZASI

Sanık Ömer Can Özdoğan'ı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçlarından 3 yıl 20 gün hapis cezasına çarptıran hakim, "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanıklardan Ala Faisel'e "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 3 ay, Burak Türk'e "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmeden hakim, bu suçlardan da hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanıklar Ferhat Karadağ, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ile Ömer Can Derin "nitelikli tehdit" suçundan, sanık Alaa Faisal ise "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan beraat etti.

Atlas Çağlayan’ın ailesine tehditte 5 şüpheliye hapis cezası

İşte cezalar;

İSİM CEZA Ömer Faruk Ay 5 yıl hapis Y.T. (18 yaşından küçük) 3 yıl 4 ay hapis Ömer Can Özdoğan 3 yıl 20 gün hapis (Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve Kişinin hatırasına alenen hakaret suçlarından. Kişinin hatırasına alenen hakaret suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.) Ala Faisel 1 yıl 3 ay hapis (Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.) Burak Türk 7 ay 15 gün hapis (Suç işlemeye alenen tahrik suçundan. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.) Ferhat Karadağ Beraat (Nitelikli tehdit suçundan) Sevgi Timur Beraat (Nitelikli tehdit suçundan) Abdülsamet Erdoğan Beraat (Nitelikli tehdit suçundan) Ömer Can Derin Beraat (Nitelikli tehdit suçundan) Alaa Faisal Beraat (Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan)

NE OLMUŞTU?

Atlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşmasında savcı, şüpheli için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istemişti.

Mütalaada, çocuk sanık E.Ç'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

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