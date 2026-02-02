Şırnak'tan Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'nda ayakkabıların içerisine gizlenmiş vaziyette 41 kilogram altın ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu tespit edildi.

Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda, son 1 ay içerisinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 41 kilogram altın ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Piyasa değeri güncel olarak 297 milyon 72 bin 896 lira olan altınların şüpheliler tarafından ayakkabıların içine gizlenerek Türkiye’ye sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Ayakkabılardan kilo kilo altın çıktı! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan kaçakçılık girişimleri sonrası olaylarla bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Ayakkabılardan kilo kilo altın çıktı! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası