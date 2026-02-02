İhlas Haber Ajansı • Şırnak
Ayakkabılardan kilo kilo altın çıktı! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor
Şırnak'tan Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'nda ayakkabıların içerisine gizlenmiş vaziyette 41 kilogram altın ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu tespit edildi.
Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, ayakkabılara gizlenmiş 41 kilogram kaçak altın ele geçirildi ve olayla bağlantılı 12 şüpheli tutuklandı.
- Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 297 milyon TL olduğu öğrenildi.
Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda, son 1 ay içerisinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 41 kilogram altın ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Piyasa değeri güncel olarak 297 milyon 72 bin 896 lira olan altınların şüpheliler tarafından ayakkabıların içine gizlenerek Türkiye’ye sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan kaçakçılık girişimleri sonrası olaylarla bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
