Malatya'da 19 Mart tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Acı haberi duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 şüpheli gözaltına alındığını, dereye yatağında arama çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kısa süre önce faili meçhul dosyaların aydınlatılması amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı’nın dosyaları ayrıntılı olarak inceleyeceğini duyurmuştu. Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı bünyesinde faili meçhul dosyalardaki sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, Bakan Gürlek acı bir haberi duyurdu.

Aylardır aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım öldürülmüş! Bakan Gürlek acı haberi duyurdu

AYSEL'DEN ACI HABER

Bakan Gürlek, Malatya'da 19 Mart tarihinden bu yana aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Gürlek “4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır” diyerek Yıldırım’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Aylardır aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım öldürülmüş! Bakan Gürlek acı haberi duyurdu

Bakan Gürlek’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

NE OLMUŞTU?

A Haber’de yer alan habere göre; Malatya'da yaşayan Ali Yıldırım, kızı Aysel Yıldırım'ın 19 Mart 2026 tarihinde Battalgazi ilçesindeki evlerinden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini belirterek 22 Mart'ta polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Aysel Yıldırım'ın kullandığı GSM hattı incelendi.

Aylardır aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım öldürülmüş! Bakan Gürlek acı haberi duyurdu

TELEFON SİNYALİ İNCELENDİ

Yapılan çalışmalarda genç kızın telefonunun olay günü saat 15.00 sıralarından sonra kapandığı, son baz sinyalinin ise Malatya'nın Yakınca mevkisinden alındığı tespit edildi.

Soruşturmada Aysel Yıldırım'ın kaybolmadan önce narkotik madde temini amacıyla kuzeninin yanından ayrıldığı ve tek başına ticari taksiye bindiği iddia edildi.

Taksi şoförünün ifadesi doğrultusunda genç kızın Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda bulunan bir adrese bırakıldığı tespit edildi. Söz konusu adresin şüpheli Aykut Aslan'a ait olduğu belirlendi. Bankacılık kayıtlarında da kaybolduğu gün Aysel Yıldırım ile Aykut Aslan arasında para transferleri bulunduğu, ancak kaybolduktan sonra herhangi bir hesap hareketliliği olmadığı ortaya çıktı.

BİNAYA GİRDİ AMA ÇIKMADI

Güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemelerde Aysel Yıldırım'ın 19 Mart 2026 günü saat 13.30 sıralarında taksiyle Aykut Aslan'ın oturduğu apartmana giriş yaptığı, ancak bir daha binadan çıkmadığı tespit edildi.

Aynı gece saatlerinde Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmana geldiği, aracı binaya geri geri yanaştırdığı ve bazı eşyaları araca yükleyerek bölgeden ayrıldığı da kamera kayıtlarına yansıdı.

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