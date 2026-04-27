İstanbul'da bir adam, kendisinden ayrıldığını kabul edemediği kadının evini bastı. Binaya taş atan adam çevredeki araçlara da zarar verdi. Komşular adama tepki gösterirken saldırgan bu kez de silahla etrafa ateş açtı. Şahıs kısa sürede polis ekiplere tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir adam, kendisinden ayrılmasını kabul edemediği eski sevgilisinin evini bastı. Uzun süre sokakta bağırarak aşağı inmesini isteyen şahıs ardından ise taş atarak camını kırmaya çalıştı.

BİNA VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Binanın dış cephesi ve çevredeki arabaların zarar görmesi üzerine ise komşular adama bağırmaya başladı. Ardından komşuların sokağa inmesi üzerine adam olay yerinden kaçarken durum polise haber verildi.

SİLAHLA ETRAFA ATEŞ AÇTI

Kısa bir süre sonra tekrardan takıntılı sevgili bu seferde silahla ateş etmeye başladı. Defalarca etrafa ateş eden şahıs olayın ardından bir arabaya binerken, kadın ise sinir krizi geçirdi. Sokakta polisin gelmesini bekleyen kadın komşularına "Bana bıçak verin" diyerek bağırdı. Polisin gelmesiyle son bulan olayda ise eski sevgilinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Aracı zarar gören mahalle sakini Yaşar Çelik, "Evde oturuyordum, ses geldi. Baktığımda bir adam evleri, arabaları taşlıyordu. Ben bağırınca adam koşarak kaçmaya başladı. Hemen polise haber verdik, karakola gittik. Adam tekrardan gelerek bu seferde etrafa ateş etmiş. Bir komşumuz uyuyordu, evinin camına isabet etmiş mermilerden birisi. Korkuyoruz, insanın oturduğu sokakta böyle bir şey olması gerçekten korkutucu. Tüm sokaktakiler korkuyor. Komşumuzun eski erkek arkadaşıymış, ayrılmışlar. Bu nedenle de böyle bir şey yapmış. Kadın karakola giderken korkudan titriyordu, ‘Beni öldürecek bu’ diyordu" diyerek yaşananları anlattı.

Evine mermi isabet eden bir mahalle sakini ise, "Yatıyordum, bir ses duydum. Adam cama ateş etmiş, cam kırıldı. Olayın ardından ise arabasına binerek kaçtı. Millet adamı yakalamaya çalıştı fakat adamı yakalayamadılar. Polisler geldi sormasında inceleme yaptılar. Nasıl korkmayalım böyle bir durumda. Evimde çocuklarım var, adam evi kurşunladı" dedi.

