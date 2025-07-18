Ayşe'yi katleden Cemil Koç'tan 500 bin TL almıştı! Taksicinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizle yola atan Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı. Ayşe Tokyaz’ın parçalanan cesedini yol kenarına atan ve bunun için katil zanlısı Cemil Koç'tan 500 bin TL alan taksicinin ifadesi ortaya çıktı.

Türkiye İstanbul'da yaşanan bir vahşetle daha sarsıldı. Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, cinayete kurban gitmiş ve parçalanan cesedi Eyüpsultan'da yol kenarında bulunmuştu. Ayşe Tokyaz'ı canice öldüren Cemil Koç ve ona yardım eden 6 kişi tutuklandı. Cemil Koç'tan parçalanan cesedi yok etmek için 500 bin TL alan taksicinin ifadesi ortaya çıktı.

CESEDİ YOK ETMEK İÇİN 500 BİN TL VERDİM

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sürerken zanlı Cemil Koç savcılıkta ifade vermişti.

Koç ifadesinde, "Biz Ayşe ile ciddi düşünüyorduk. Kendisiyle dini nikah kıymıştık. Ayşe zaman zaman uyuşturucu da kullanırdı. Olay günü onu öptüğümde, uyuşturucu kokusu aldım. Ben kullanmaması gerektiğini kendisine söyledim ve sürekli uyarırdım. Bana meze hazırlamak için dubleks evin ikinci katından alt kata inerken bir ses duydum. Yanına gittiğimde Ayşe oturur vaziyetteydi ve kafasını duvara vurmuştu. Ben, onu alıp koltuğa yatırdım, ölmüştü. Vücudu soğuduktan sonra Oğuz K.'yı aradım. Aracımla Oğuz’u aldım. Cesedi valize ben koydum o karışmadı. Sonrasında, araçla petrole gittik, ne yapacağımızı konuşurken korkmuş olacak ki beni sattı. Ben de korktum düşünmek için meyhaneye gittim. Necmettin'i aradım valizde sıkıntılı bir şey var bunu gömmemiz lazım sonra geri alacağım içini açıp bakmak yok dedim" dedi.

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TAKSİCİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Cemil Koç’un, olay sonrası cesedi yok etmek iletişime geçtiği ve 500 bin lira karşılığında anlaştığı taksici Necmettin E.’nin de savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli Necmettin E. ifadesinde, "Cemil bana arabasında bir problem olduğundan bahsetmedi, ‘arabamda bir şey var bunu sakla, 15 gün sonra geri isteyeceğim’ dedi. Benimle beraber 3 kişiye 100’er bin lira para teklif etti. Ben sonrasında bu iş için Barış isminde biriyle irtibat kurdum. Barış, Cemil’in park halindeki aracının yanına aracını park etti. Taksimin içinde otururken, bagajın kapısını açtım. Bagajdan valizi alıp, araca koydular. Olay yerinden ayrılırken, Barış beni arayıp, ‘bagajda kan ve koku var’ dedi. Ben de ona, ‘bu iş riskli bizi aşar’ dedim. Cemil’in, ‘aracın içinde bir şey var’ diyerek bahsettiği şeyin ceset olduğunu bilsem kesinlikle yapmazdım" diye konuştu.