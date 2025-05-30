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Bankada korku dolu anlar: Müdüre bıçak çekip paraları çaldı, dışarı çıkamadan enselendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da bir bankayı soymaya çalışan zanlı korku dolu anlar yaşattı. Banka Müdürünün odasına girip bıçak çeken zanlı, çaldığı paralara kaçarken polisler tarafından yakalandı.

Banka soygunu sırasında korku dolu anlar... Şanlıurfa'da kamu bankasını bıçakla soymaya çalışan zanlı paniğe neden oldu. Banka görevlilerinin panik butonuna basmasıyla zanlı kıskıvrak yakalandı.

KAMU BANKASINDA KORKU DOLU SOYGUN

Viranşehir ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde bir şahıs, bıçak ile soygun soygun girişiminde bulundu. İddiaya göre, M.A. isimli bir şahıs, banka müdürünün odasına girerek yanında getirdiği bıçağı çekti.

Bankada korku dolu anlar: Müdüre bıçak çekip paraları çaldı, dışarı çıkamadan enselendi - 1. Resim

BANKADAN ÇIKMADAN YAKALANDI

Bankada paniğe neden olan zanlı, banka görevlilerinin yardım butonuna basması üzerine banko üzerindeki bir miktar parayı alıp dışarı çıkmaya çalıştı. Şahıs, olay yerine giden polisler tarafından yakalandı.

Şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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