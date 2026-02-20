Bartın'da kendilerini baş komiser olarak tanıtarak 3 milyon 814 bin 250 TL'lik vurgun yapan şahıslar, gerçek polislere yakalandı. İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da ismi açıklanmayan bir kişinin kendilerini "Baş komiser" olarak tanıtan şüpheliler tarafından 3 milyon 814 bin 250 TL dolandırılması suçu ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

6 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak illeri olmak üzere toplam 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 11 cep telefonu, 9 sim kartı, 2 banka kartı, 2 harddisk, 1 laptop ve 1 flaş bellek ele geçirildi.

Soruşturmanın mevcut deliller doğrultusunda derinleştirilerek genişletildiği ve tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

