Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Başkentte camide akılalmaz olay! Cemaatin bulunmadığı saati seçip harekete geçtiler

Başkentte camide akılalmaz olay! Cemaatin bulunmadığı saati seçip harekete geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara, Cami, Yangın Tüpü, Suç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başkent Ankara'da bir camide, akılalmaz bir olay yaşandı. İkindi namazı öncesi, cemaatin bulunmadığı bir saatte camiye iki kişi geldi. Sonrasında yaptıkları ise adeta "pes" dedirtti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir camide akılalmaz bir olay yaşandı.

Olay, Yıldırım Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nde meydana geldi.

Başkentte camide akılalmaz olay! Cemaatin bulunmadığı saati seçip harekete geçtiler - 1. Resim

CEMAAT YOKKEN GELDİLER

Edinilen bilgilere göre, ikindi namazı öncesi, cemaatin bulunmadığı bir saatte camiye iki kişi geldi. Şahıslardan biri, cami duvarında asılı olan yangın tüpünü önce yere ardından arkadaşına doğru sıktı.

Olayda cami içerisindeki halılar ve eşyalar yangın tüpünden çıkan kimyasal toz nedeniyle zarar gördü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından cami yetkilileri, camideki yoğun toz ve zarar gören halıları fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kameralara yansıyan görüntülerde iki kişinin camiye sessizce girdikleri, yangın tüpünü alıp yere ve birbirlerine sıktıkları görüldü. Görüntülerin ardından cami yönetimi durumu emniyet birimlerine bildirerek şahıslardan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD, Süveyda'daki gerilime vurgu yaptı: Suriye kritik dönüm noktasındaTürkiye Filistin'i devlet olarak tanıyor mu? Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Söndürülen yangın yeniden alevlendi! 95 ev tahliye edildi - 3. SayfaSöndürülen yangın yeniden alevlendi! 95 ev tahliye edildiErzurum'da feci kaza! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, iki çocuğun durumu ağır - 3. SayfaErzurum'da feci kaza! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, iki çocuğun durumu ağır16 il, 30 adres, 10 tutuklu! Vatandaşları aldatıp para söğüşlüyorlardı - 3. Sayfa16 il, 30 adres, 10 tutuklu! Dolandırıcılara geçit yok4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti davasında yeni gelişme! Yargıtay beraat kararını bozdu - 3. SayfaLeyla Aydemir cinayeti davasında yeni gelişme!Rusların Alanya'daki kavgası ölümle bitti! Turistlerden bıçaklı dehşet - 3. SayfaRusların Alanya'daki kavgası ölümle bitti!Hatay'da hemşireye darp! 2 saldırgan gözaltında - 3. SayfaHasta yakınları hemşireye kabusu yaşattı
Sonraki Haber Yükleniyor...