Başkentte camide akılalmaz olay! Cemaatin bulunmadığı saati seçip harekete geçtiler
Başkent Ankara'da bir camide, akılalmaz bir olay yaşandı. İkindi namazı öncesi, cemaatin bulunmadığı bir saatte camiye iki kişi geldi. Sonrasında yaptıkları ise adeta "pes" dedirtti.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir camide akılalmaz bir olay yaşandı.
Olay, Yıldırım Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nde meydana geldi.
CEMAAT YOKKEN GELDİLER
Edinilen bilgilere göre, ikindi namazı öncesi, cemaatin bulunmadığı bir saatte camiye iki kişi geldi. Şahıslardan biri, cami duvarında asılı olan yangın tüpünü önce yere ardından arkadaşına doğru sıktı.
Olayda cami içerisindeki halılar ve eşyalar yangın tüpünden çıkan kimyasal toz nedeniyle zarar gördü.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olayın ardından cami yetkilileri, camideki yoğun toz ve zarar gören halıları fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kameralara yansıyan görüntülerde iki kişinin camiye sessizce girdikleri, yangın tüpünü alıp yere ve birbirlerine sıktıkları görüldü. Görüntülerin ardından cami yönetimi durumu emniyet birimlerine bildirerek şahıslardan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.