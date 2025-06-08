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Bayramda yemek dalgınlığı acıya neden oldu! 2 yaşındaki çocuk 5 metre aşağı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayramda yemek dalgınlığı acıya neden oldu! 2 yaşındaki çocuk 5 metre aşağı düştü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da annesi mutfakta yemek yaparken balkona çıkan çocuk 5 metre aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

Kurban Bayramı'nda annesi mutfakta yemek yaparken balkona çıkan 2 yaşındaki çocuk 5 metre aşağı düşerek ağır yaralandı.

ANNESİ MUTFAKTA YEMEK YAPARKEN BALKONA ÇIKTI

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Öz Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın birinci katında ikamet eden ailenin 2 yaşındaki çocuğu Osman E., annesi Merva E. mutfakta yemek yaptığı esnada açık kalan kapıdan balkona çıktı.

5 METRE AŞAĞI DÜŞTÜ, AĞIR YARALI

Balkon demirlerinin arasından dışarı bakmak isteyen çocuk bir anda 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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