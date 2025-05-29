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Benzinlikte terör estirmişlerdi! Pompacıyı darp eden 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompa görevlisini döverek hastanelik eden 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de adeta insanlık dışı bir olay yaşandı.

Kayseri Talas'ta ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre aracını geri manevra yaptığı esnada müşteriye çarpmak üzereyken uyarılması üzerine müşteriye hakaret eden servis şoförü A.G., benzinlik çalışanı B.G. isimli kadın ve pompa görevlisi A.M.'ye de hakaret etti.

Benzinlikte terör estirmişlerdi! Pompacıyı darp eden 3 kişi tutuklandı - 1. Resim

ÖNCE HAKARET SONRA DARP

Görevli personel tarafından uyarılmasına rağmen hakaret ve tehdit etmeye devam eden servis sürücüsü daha sonra yakınlarını alarak benzinliğe geri geldi ve B.G.'yi darp etmek istedi.

Grup, kavgayı ayırmak isteyen pompa görevlisi A.M.'ye saldırırken, pompa görevlisi darp sonucunda hastanelik oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan A.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Benzinlikte terör estirmişlerdi! Pompacıyı darp eden 3 kişi tutuklandı - 2. Resim

3'Ü DE TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren A.G. (24), İ.G. (26) ve H.A.'yı (25) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerininardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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