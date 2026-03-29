Beşiktaş'ta bina yangını! İnsanlar tahliye edildi
İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesi’nde bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler alevlerle mücadele ederken, insanlar dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi tedaviye alındıç
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
- Yangın, Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıktı.
- Dumanlar nedeniyle binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
- Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Tuzla'daki tersanede yangın! Dev gemi alevlere teslim oldu
Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanlar nedeniyle binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI
Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
