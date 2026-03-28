Tuzla'daki tersanede yangın! Dev gemi alevlere teslim oldu
Tuzla’daki Kuzey Star Tersanesi’nde demirli kuru yük gemisinde yan çıktı. Hızla yayılan alevler büyüdü, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeden dumanlar yükselirken alevlerle mücadele devam ediyor.
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Kuzey Star Tersanesi'nde demirli bir kuru yük gemisi alevlere teslim oldu.
- Yangın kısa sürede geminin büyük bölümüne sıçradı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
- Tersane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
- Söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kuzey Star Tersanesi'nde demirli kuru yük gemisi alevlere teslim oldu. Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ
Dumanları fark eden gemideki personel, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi.
TALVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
