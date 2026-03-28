Kuzey Star Tersanesi'nde demirli kuru yük gemisinde yan çıktı. Hızla yayılan alevler büyüdü, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeden dumanlar yükselirken alevlerle mücadele devam ediyor.

Kuzey Star Tersanesi'nde demirli kuru yük gemisi alevlere teslim oldu. Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Dumanları fark eden gemideki personel, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi.

TALVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası