Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada tutuklu sanıklar savunma yaptı. Onay A. “Ben ihbar ettim şahısları, ben yakalattım. Böyle bir dosyayla yargılanmanın utancı içerisindeyim” derken, Ömer A. ise "Arkadaşıma ev tuttuğum için yargılanmaktan utanıyorum. Onay Y. aradı, ev ilanı sorup 15-16 gün kiralamak istediklerini söyledi” dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin davanın duruşmasında hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu Ömer A., Onay Y. savunma yaptı.

"EV TUTTUĞUM İÇİN UTANIYORUM"

Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülen duruşmada konuşan Ömer A."Vahim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum. Arkadaşıma ev tuttuğum için yargılanmaktan utanıyorum. Olay günü beni saat 13.30 gibi Onay Y. aradı. Onay ile ailecek tanışırız, başka cezaevinde kaldık beraber. 'Senin orada kiralık ev var, hala ilanda duruyor mu?' dedi. Öğrendim ve sonrasında durduğunu söyledim. 15-16 gün kiralamak istediklerini söylediler. Ev sahibini aradım, günlük kiralamayacağını söyledi. Bunun üzerine başka bir ev olduğunu söyledim ve ona yöneldik. 15 bin TL'ye anlaştılar ancak ev sahibine 5 bin TL verdiler. Yarın 10 bin TL daha vereceklerini söylediler. Sonrasında biz oradan ayrıldık. Kiralanan ev turistik olan bir yerdi" diyerek suçlamaları reddetti.

Yangında 7 işçi hayatını kaybetmişti! Dilovası davasında ‘Pes’ dedirten savunmalar

"DAYILARINI ARA, EVDEN ÇIKAR DEDİM"

Ömer A., şöyle devam etti:

Daha sonra Onay Y. beni aradı, İsmail Oransal ve Altay Ali Oransal'a ulaşamadıklarını söylediler. Kiralanan eve gittim. Onay Y.'nin kendilerine ulaşamadıklarını söyledim. Benim telefonumdan konuştu, sonra döndüm. Haberlerde parfüm fabrikasında patlama olduğunu öğrendim. Onay Y.'yi aradım, cevap vermedi. Mesaj attım, dönmedi. Sonra tekrar aradım. Bu kişilerin olayla ilgisi var mı diye sordum. Fabrika sahiplerinin oğlu, sorun olmadığını söyledi. Dayılarını ara, polise mi dayılarına mı veriyorsun, evden çıkar' dedim.

“BEN İHBAR ETTİM”

Onay Y. ise kendini şöyle savundu:

Arkadaşım Ömer A.'ya mesaj attım, bir ev olduğunu söyledi. Onları oraya götürdüm. Saklanacak bir yer olarak değil, aslında işlek bir yerdi. Bu süreçte bana haber linki geldi ve olayı öğrendim. Ali Osman A., 'Yeğenlerimin babasının fabrikası' dedi. Can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Ben vicdanen bu durumu kabul etmeyeceğimi söyledim. Ailem bu davayla anıldığım için benimle görüşmeyi kesti. Bile isteye bu durumun içine girmedim, giremem. Fabrikanın yandığı ve fabrikanın sahibi olduğu sonradan bilgisi geldi. Can güvenliğinden buraya geldiklerini söylemelerine rağmen duruma tepki gösterdim. Ali Osman A., 'Emniyetle irtibat halindeyim, başlarında dur, bir yere dağılmasınlar' dedi. Ben ihbar ettim şahısları, ben yakalattım. Böyle bir dosyayla yargılanmanın utancı içerisindeyim.

Yangında 7 işçi hayatını kaybetmişti! Dilovası davasında ‘Pes’ dedirten savunmalar

NE OLMUŞTU?

8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir parfüm dolum tesisinde yangın meydana geldi. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ile Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti.

Yangında 7 işçi hayatını kaybetmişti! Dilovası davasında ‘Pes’ dedirten savunmalar

İSTENEN CEZALAR

İddianamede; kozmetik firması yetkilileri tutuklu sanıklar İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca; fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D., binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y.'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Oransal kardeşlerin dayısı Ali Osman A., Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

