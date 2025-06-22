Beşiktaş'ta korkunç anlar! Saniyelerle ölümden döndü

İstanbul Beşiktaş'ta yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. İlçede bir apartmanın 4’üncü katında oturan kadın, oturduğu dairenin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İstanbul Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

KOMŞULARDAN 'CAN' ELİ

Olay, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi’nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katında oturan bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle dairenin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumu fark eden komşular, atlamak isteyen kadını alt kattan tutarak içeri aldı.

Kadın son anda kurtarılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.