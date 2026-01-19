Anadolu Ajansı
Bilecik'te polis memuru meslektaşını vurdu! Nedeni ortaya çıktı
Bilecik'te polis memuru S.Y., eski eşinin evlendiği meslektaşı H.Ç. tartıştı. Çıkan kavgada H.Ç. yaralandı, S.Y. gözaltına alındı.
Bilecik'te yaşanan olayda, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ç. ile Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda karşılaştı.
Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, meslektaşı H.Ç'ye yanındaki tabancayla ateş etti.
BACAĞINDAN YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan H.Ç. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, S.Y. ise ekiplerce gözaltına alındı.
