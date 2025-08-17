Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bingöl'de gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşların imdadına askeri helikopter yetişti

Bingöl'de gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşların imdadına askeri helikopter yetişti

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde yaşayan 4 kişi, gıda zehirlenmesi yaşadıklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hastalara burada ilk müdahaleyi yaptı. Hastaların hızlı nakledilmesi için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi. Helikopterle bölgeden alınan hastalar, 4 sedyeli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Hastaların sağlık durumlarının hastanede takip edildiği ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığı bildirildi. Açıklamada, sürece destek veren Bingöl Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ile Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür edildi.

