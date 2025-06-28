Binlercesi ele geçildi! Bir kentimizi zehirleyeceklerdi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2025 17:53 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 17:58 - Güncelleme:

UYUŞTURUCU, OPERASYON, NARKOTİK, Haber

Hatay’da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, iki iş yeri ve araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap, esrar ve mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’da geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Hatay Valiliği, söz konusu operasyonla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. BİR ŞEHRE ZEHİR SALACAKLARDI Bu kapsamda E.U'nun 2 iş yeri ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi. İlgili Haber Tam 1 buçuk metre boyunda! "Zehirsiz" denildiği anda iki kere ısırdı İlçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan O.D'nin üzeri arandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 mermi ve 8 uyuşturucu hap bulundu. 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş