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Binlercesi ele geçildi! Bir kentimizi zehirleyeceklerdi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Binlercesi ele geçildi! Bir kentimizi zehirleyeceklerdi...
UYUŞTURUCU, OPERASYON, NARKOTİK, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, iki iş yeri ve araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap, esrar ve mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’da geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Binlercesi ele geçildi! Bir kentimizi zehirleyeceklerdi... - 1. Resim

Hatay Valiliği, söz konusu operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

BİR ŞEHRE ZEHİR SALACAKLARDI

Bu kapsamda E.U'nun 2 iş yeri ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan O.D'nin üzeri arandı.

Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 mermi ve 8 uyuşturucu hap bulundu.

2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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