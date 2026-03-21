Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bir yatta çıkan yangın, kısa sürede marinada demirli diğer yatlara da sıçradı. Milyonluk yatta alev alev yanarken bölgede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Karadan ve denizden müdahale edilen yangında 7 yat battı, 1 yatta ise hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata daha sıçradı.

Bodrum'da marinada milyonluk tekneler alev alev yandı!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

7 MOTORYAT BATTI

Marinadaki yangında alev alan milyonluk motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç istenmeyen bir olayın yaşandığını belirterek, ekiplerin karadan ve denizden yangına müdahale ettiğini, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

