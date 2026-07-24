Bursa’da evinde boğazı kesilmiş halde bulunan 77 yaşındaki Faize Karaca’yı komşusu Şengül Demir’in öldürdüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadına ait beşi bir yerde kolye, 5 altın bilezik, komşunun evinde bulundu. Evinden kanlı giysiler de çıkan komşusu cinayeti kabul ederek, aralarında tartışma yaşandığını, gözünün döndüğünü söyledi ve tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 Temmuz'da 77 yaşındaki Faize Karaca, yatak odasında kanlar içerisinde ölü bulunmuştu. Yapılan kontrollerde kadının boyun bölgesindeki kesici alet yaralanmaları cinayet şüphesini artırmıştı.

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada korkunç gerçek ortaya çıktı.

Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Yaşlı kadının katili yanı başındaymış: ‘Gözüm döndü’ savunması

KOMŞUSUN EVİNDEN KANLI GİYSİ ÇIKTI

Delil incelemeleri ve araştırmalar şüphe oklarını ailenin uzun süredir görüştüğü komşuları Şengül Demir'i çevirdi. Şüphelinin evinde yapılan aramada cinayet anında kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan lekeleri bulunan kıyafetlere ulaşıldı.

Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Yaşlı kadının katili yanı başındaymış: ‘Gözüm döndü’ savunması

BEŞİ BİR YERDE KOLYE, 5 BİLEZİK

Öldürülen Karaca'ya ait olduğu belirlenen beşi bir yerde kolye ile beş altın bileziğin şüpheli tarafından alındığı iddia edildi. Altınların Demir'in bir arkadaşının evinde saklandığı belirlenirken, operasyonla ziynet eşyaları eksiksiz şekilde ele geçirildi.

“GÖZÜM DÖNDÜ” SAVUNMASI

Suçunu kabul eden Şengül Demir'in ifadesinde, Faize Karaca ile aralarında tartışma yaşandığını, sonrasında da gözünün döndüğünü ve ne yaptığının farkında olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Şengül Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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