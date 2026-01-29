Gaziantep'te Feyzullah Y. isimli şahıs, boşanmak isteyen karısı Nazlı Y.'yi adliye önünde darbetti. Gözaltına alınan saldırgan koca, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu Feyzullah Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı nedeniyle boşanmak için başvuruda bulunarak kocası hakkında şikayetçi oldu. Durumu öğrenen Feyzullah Y., karısını şikayetinden vazgeçmesi için zorla adliyeye götürdü.

Boşanmak isteyen karısını öldüresiye dövdü! Saldırgan koca tutuklandı

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Feyzullah Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye dövdü. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

TALİHSİZ KADIN YOĞUN BAKIMDA

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Y.'nin kafa travması geçirdiği, burnunda kırık olduğu ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Saldırgan koca Feyzullah Y.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan saldırgan Feyzullah Y., emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

