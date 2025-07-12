Böyle evlilik teklifi görülmedi! En mutlu günleri karakolda bitti

Husumetlisi tarafından silahla vurulmuş gibi mizansen yaparak sevgilisine evlilik teklifi eden genç ‘evet' cevabını aldıktan sonra karakolluk oldu. En mutlu günlerinde karakola düşen çift, "Çevredekiler, torpil patlamasını silah sandıkları için polis çağırmışlar. En mutlu günümüz karakolda bitti" dedi.

Adana'da yaşayan 29 yaşındaki Şakir Karakaya, 26 yaşındaki Nazlı Gümüş'e evlilik teklifi etmek için iş arkadaşlarıyla ilginç bir plan yaptı.

Çift, iş arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına giderken Şakir Karakaya'nın yanına motosikletli bir şahıs yanaştı ve ikili arasında arbede yaşandı. Bu sırada otomobilin arkasına geçen ikiliden Şakir Karakaya, silahla vurulmuş gibi yapıp üzerini gıda boyası döktü. Sürpriz gereği yere yığılan Karakaya'nın yardımına, kız arkadaşı Nazlı Gümüş koştu. Panik halindeki Gümüş'e, Karakaya cebinden çıkardığı yüzük ile evlilik teklifi etti.

Hayrete düşen Gümüş ise teklifi kabul etti.

ÇEVREDEKİLER POLİS ÇAĞIRDI

Bu sırada patlayan torpili çevredeki vatandaşlar silah sanarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler çifti ve arkadaşlarını karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan çift, daha sonra serbest bırakıldı.

"İFADE VERİP ÇIKTIK"

Gazetecilere konuşan Şakir Karakaya, kız arkadaşının yıllardır adrenalin dolu bir evlilik teklifi istediğini anlatarak, "Nazlı çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yapıp yere yattık. Kan için de gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler de gelip şikayet üzerine bizi karakola götürdüklerini söylediler. İfade verip çıktık" diye konuştu.

"İYİ Kİ EVET"

Nazlı Gümüş ise evlilik teklifinin hayallerindeki gibi olduğunu belirterek, "Yaşadığımız kötü bir durumdu ama hep hayalim olan bir evlilik teklifi aldım. Çok mutluyum. İyi ki evet" dedi.