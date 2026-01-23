Anadolu Ajansı
Burdur'da yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi yaralandı
Burdur'un Çavdır ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 12 kişi yaralandı.
Burdur'da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. T.A. (57) idaresindeki yolcu otobüsü Denizli-Antalya yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
12 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri kazada yaralanan 12 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR