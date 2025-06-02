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Cam silen kadın 2'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cam silen kadın 2&#039;nci kattan düşerek hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de cam silen kadın 2'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Çanakkale’de iddiaya göre cam silerken 2'nci kattan düşen 69 yaşındaki Vesile Açar, hastanede hayatını kaybetti.

CAM SİLERKEN BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, dün gece saat 20.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sarmaşıklı mevkisinde meydana geldi. Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2’nci katında oturan Vesile Açar, iddiaya göre evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek düştü. Olayı gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Vesile Açar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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